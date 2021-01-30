ايران تبدأ انتاج النفط بحقل مشترك مع العراق

أعلن المدير التنفيذي لشركة "أويك" المطورة لحقل " آذر"، "غلامرضا منوجهري"، اليوم السبت، عن قرب بدء استخراج 65 الف برميل نفط يوميا من الحقل المشترك مع العراق.

وقال منوجهري في تصريح للتلفزيون الايراني، أن "انجاز الاعمال التطويرية في الحقل بلغت 97 بالمئة وسيفتتح المشروع قريبا"، مبينا ان "الحقل يتسم جيولوجيا بظروف خاصة ما يصعب عملية الاستخراج، ومع ذلك فأن الشركات المحلية تعهدت بانجاز المشروع تنفيذا وتمويلا".

واضاف أن "الاختبارات أثبتت أن طاقة الانتاج في هذا الحقل واداء المنشآت فيه وقدرة المعالجة تبلغ 65 الف برميل يوميا بجانب 60 مليون متر مكعب يوميا من الغاز حيث يتم نقلهما عبر خطين بطول 350 كم".

وتوقع تسجيل الحقل عوائد 15 مليار دولار على مدى فترة زمنية 20 عاما بجانب 500 مليون دولار بتروكيماويات.