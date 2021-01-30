المالية توعز بترويج معاملات منح قروض المشاريع الصغيرة للمواطنين

اوعزت وزارة المالية، اليوم السبت، لمصرف الرافدين بترويج معاملات منح قروض المشاريع الصغيرة للمواطنين.

وقالت الوزارة في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، انه "في اطار سعي الوزارة المستمر بتقديم افضل الخدمات من خلال دوائرها ولمختلف الشرائح والقطاعات الاقتصادية، اوعزنا لمصرف الرافدين لكافة فروعه في بغداد والمحافظات، ترويج معاملات منح قروض المشاريع الصغيرة للمواطنين من اصحاب المحال التجارية والمهن الاخرى وقد يصل مقدار القرض الى ٢٥ مليون دينار".

ودعت الوزارة "المواطنين اصحاب المحلات والمهن الاخرى بمختلف انواعها الى الاستفادة من هذا القرض والتقديم عليه عبر فروع المصرف المنتشرة في بغداد والمحافظات".

من جانب اخر وحرصا من وزارة المالية على حماية الاقتصاد الوطني، تمكنت الهيئة العامة للجمارك إحدى دوائر وزارة المالية من "ضبط عدة شاحنات محملة بمواد غذائية وطبية ومواد إنشائية مخالفة للضوابط والتعليمات النافذة في المراكز الجمركية الحدودية وبالتعاون مع شرطة الجمارك وهيئة المنافذ الحدودية حيث تم إحالتها إلى القضاء".

وبحسب البيان، اعادت الهيئة "إصدار ارساليات تحتوي على مواد متنوعة غير صالحة للاستهلاك البشري".

كما أعلنت الهيئة عن "تسهيل دخول صهاريج محملة بمادة الأوكسجين ومواد طبية خاصة بوزارة الصحة لمواجهة جائحة كورونا عبر مركز كمرك سفوان الحدودي "، بحسب البيان