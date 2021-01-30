فرقة الإمام علي القتالية: تأمين 180 كيلومتراً مع المحافظات المجاورة

اعلنت فرقة الإمام علي القتالية، اليوم السبت، أن بادية النجف الأشرف مؤمنة بالكامل.

وقال معاون قائد فرقة الإمام علي القتالية العقيد عماد الزيدي في تصريحات صحفية إن بادية النجف مؤمنة بالكامل من قبل قطعات الفرقة ولا تحتاج الى قوات إضافية.

وأضاف الزيدي أن قطعات الفرقة أمنت البادية والخندق الشقي من الحدود الإدارية لمحافظة النجف الأشرف مع محافظة كربلاء المقدسة حتى حدود محافظة الديوانية وبطول 180 كيلومتراً، مشيراً الى أن إعادة انتشار القطعات على محور بادية النجف هو عمل روتيني تقوم به الفرقة في أثناء تقلب الظروف الجوية تحسباً لاستغلالها من قبل الإرهابيين.