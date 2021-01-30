القبض على 7 دواعش كانوا يخططون لاستهداف الموصل بهجماتٍ ارهابية

اعلن جهاز الأمن الوطني، اليوم السبت، عن القاء القبض على 7 عناصر لداعش كانوا يخططون لاستهداف محافظة الموصل بهجماتٍ ارهابية.

وقال الجهاز في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "بناءً على معلوماتٍ وردت عبر الخط الساخن المجاني (131) افادت بتحركاتٍ لعناصر داعش الارهابي في مناطق متفرقة بالموصل شرع جهاز الأمن الوطني بالمراقبة والتعقب وتمكنوا من القبضَ على 7 ارهابيين مطلوبين للقضاء وفق المادة 4 ارهاب كانوا يخططون لاعادة تشكيلهم بخليةٍ لاستهداف المحافظة بهجماتٍ ارهابية". واضاف الببان انه "جرى تدوين اقوالهم اصولياً واعترفوا بتنفيذهم هجماتٍ مسلحة ضد القوات الامنية العراقية اثناء عمليات التحرير". وتابع انه "تم احالتهم الى القضاء لاتخاذ الاجراءات العادلة بحقهم".