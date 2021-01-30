بالصور: دهوك "البيضاء" تحذر السائحين من التوجه الى الجبال!

حذرت السلطات المحلية في محافظة دهوك المواطنين والسائحين من التوجه إلى المناطق الجبلية التي تشهد تساقطاً كثيفاً للثلوج منذ الخميس الماضي.



وذلك بعد ان تساقطت الثلوج بكثافة في منطقة كاني ماسي ووصل ارتفاعها إلى 30 سنتيمتراً، بينما تراوح معدل الثلوج في منطقة سرزير ما بين 40 و70 سنتيمتراً.



وقال مدير مديرية الطرق في دهوك نشوان يحيى، ان "فرقنا تعمل باستمرار على فتح الطرق التي يسلكها السكان وتم فتح جميع الطرق في منطقة كاني ماسي، والآن تحركت فرقنا لإعادة فتح الطرق التي أغلقتها الثلوج في منطقة سرزير ضمن قضاء العمادية"، بعد أن حوصر عدد من الأشخاص يوم أمس في جبل كاره بسبب كثافة الثلوج المتساقطة.

وقال يحيى إن قائممقام العمادية أبلغه عند الساعة 02:30 صباحاً بالتوقيت المحلي بوجود أشخاص محاصرين في جبل كاره، مشيراً إلى أن فرق الإنقاذ توجهت على الفور إلى المنطقة وأخرجت العالقين.



داعيا الى عدم التوجه إلى الجبال ولا سيما جبل كارة لأن طول الطريق يبلغ 16 كيلومتراً وهو ما يستغرق وقتاً طويلاً لإزالة الثلوج منه.