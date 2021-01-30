الياسري يدعو لزيادة التخصيصات المالية للنجف الاشرف

طالب محافظ النجف الاشرف لؤي الياسري بزياده الموازنة الاتحادية المخصصة للمحافظة، ودعا الياسري في مؤتمر صحفي حضرته "السومرية نيوز" الى رفع قيمة التخصيصات المالية مقارنة بعدد السكان، فضلا عن ابقاء الوارادات المالية المستحصلة من المناسبات الدينية الى ميزانية المحافظة، والتي كانت تذهب الى الخزينة الاتحادية .



وكشف الياسري بان محافظته تتعرض إلى ظلم كبير بسبب الانقطاعات الطويلة للكهرباء، مطالبا وزارة الكهرباء بتطبيق القطع المبرمج ودعم محطات التوليد بالوقود من قبل وزارة النفط.

ولفت الياسري الى وجود اربع محطات توليد وتحويل للكهرباء ستدخل الخدمة في الشهر الرابع من العام الحالي.