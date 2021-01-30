بالصور: توزيع 200 شقة بمجمع الهجرة السكني في ميسان

أعلنت وزارة الهجرة والمهجرين، اليوم السبت، توزيع 200 شقة في مجمع الهجرة السكني بمحافظة ميسان على الفئات المشمولة.



وقال معاون مدير عام دائرة التخطيط سعدي احمد لطيف في بيان، إن وزارة الهجرة نظمت احتفالية قرعة توزيع الشقق السكنية للوجبة الثالثة بين فئات عنايتها ضمن مجمع الهجرة السكني في محافظة ميسان، وبين ان عدد المشمولين في هذه الوجبه بلغ (200) عائلة.

وأضاف انه تم اعتماد آلية توزيع تتضمن مراعاة عدد افراد الاسرة في تحديد مساحة الشقة اذ تم شمول الاسرة التي يتكون عدد افرادها اكثر من (5) اشخاص بنموذج A بمساحة تبلغ (105)م واقل من ذلك بنموذج B بمساحة بلغت (89)م.