تعرف على سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي

سجّلت أسعار صرف الدولار أمام الدينار العراقي، اليوم الأحد، تراجعا عن الأيام الماضية.

وجاءت أسعار صرف الدولار في الأسواق العراقية كالتالي:



سعر بيع 100 دولار بـ 145,250,، أما سعر شراء 100 دولار بـ 144,250، وبشكل تقريبي في مكاتب الصيرفة المحلية.