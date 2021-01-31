أمانة بغداد توجه بايقاف محاولة هدم أحد الأبنية التراثية

أوقفت أمانة بغداد ،اليوم الأحد، محاولة هدم لأحد الأبنية التراثية في بغداد ووجهت بإقامة دعوى ضد اصحاب الدار لمحاولتهم هدمه ومخالفتهم القوانين والتعليمات النافذة.



وقالت الأمانة في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، ان "امين بغداد أكد على ضرورة الحفاظ على الابنية والمواقع التراثية في العاصمة بوصفها شواخص تاريخية تجسد الارث الاجتماعي والحضري لمدينة بغداد".



وبحسب البيان، دعت الأمانة المواطنين كافة الى التعاون معها عبر الابلاغ عن اي حالة تجاوز على الدور والمواقع التراثية او محاولة هدمها بصورة مخالفة للتعليمات والقوانين النافذة".