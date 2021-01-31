التربية تُحدد مواعيد الكورس الأول ونصف السنة للعام الدراسي الحالي

وذكر بيان أوردهُ المكتب الإعلامي للوزارة أن "امتحانات نصف السنة للدراسة الابتدائية ستنطلق يوم السبت الموافق الـ6 من شهر شباط لعام 2021 ، وتنتهي يوم الخميس الـ18 من الشهر ذاته ، فيما تبدأ امتحانات الكورس الأول ونصف السنة للدراسة الثانوية يوم السبت المصادف الـ20 من شهر شباط وتستمر لغاية الـ8 من شهر آذار المقبل ، على ان يكون يوم السبت من ضمن ايام الامتحانات".وأشار البيان الى ان "الجداول الامتحانية يتم تحديدها من قبل إدارات المدارس"، منوهاُ الى ضرورة "الأخذ بالإجراءات الوقائية والتباعد الاجتماعي سواء كان في القاعات الامتحانية أو انتشار التلاميذ والطلبة في ساحات المدارس".