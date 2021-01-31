الحجامي يشدد على ضرورة خضوع المواطنين لفحوص (PCR)

وذكر بيان عن مكتب الحجامي تلقته السومرية نيوز ان "الحجامي اشرف على حملات التحري المكثفة عن كورونا التي انطلقت صباح اليوم الاحد، في الأسواق والمدارس بمنطقة الإسكان.واوضح الحجامي خلال زيارته لمدرسة (التهذيب الابتدائية المختلطة) في منطقة الاسكان، وبحضور ميداني لمدراء المؤسسات الصحية، أنه "استجابة لتوجيهات وزير الصحة المحترم، تجري الملاكات الصحية حملة واسعة للتحري عن فايروس كورونا في الأسواق والمحال التجارية والمدارس والمعاهد والكليات".وبين أنه "لا توجد إصابات كثيرة ولكن نخشى إرتفاع وزيادة في الإصابات بسبب عدم التزام المواطنين بالاجراءات الوقائية والتباعد الاجتماعي".وشدد المدير العام، على ضرورة "أخذ فحوص ال(PCR) من المواطنين وتكثيف توعية المواطنين للالتزام بالاجراءات الوقائية خاصة بعد ملاحظة عدم الالتزام بتلك الإجراءات الصحية في الأسواق والأماكن العامة للأسف الشديد".