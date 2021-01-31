بالصور.. ازدحامات خانقة في بعض مناطق بغداد

شهدت بعض مناطق العاصمة العراقية بغداد، اليوم الاحد، ازدحامات خانقة في حركة السيارات.

وأفاد مصدر امني لـ السومرية نيوز، إن "شوارع العاصمة بغداد شهدت ازدحامات خانقة وشلل شبه تام في حركة السيارات خصوصا على سريع محمد القاسم ومدينة الاعظمية".