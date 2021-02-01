بالفيديو قائمة السفراء من النواب واشقائهم واقربائهم

وثائق تكشف اسماء مرشحي الكتل لمناصب "سفراء" بينهم نواب وأقاربهم وسط دعوات لانهاء المحاصصة واعتماد الكفاءة بدلا عنهاكشفت وثائق حصلت عليها السومرية عن اسماء ستة وثمانين مرشحا لمناصب السفراء في وزارة الخارجية، وأظهرت الوثائق المسربة اسماء نواب سابقين و ابناء سياسيين بارزين و اخوة لهم فضلا عن اقاربهم مرشحين لمناصب سفراء العراق في مختلف دول العالم، وهو ما لاقى استهجان الشارع وبعض البرلمانيين.هذه القوائم، لا تحمل اسماء موظفين اعتياديين، او درجات خاصة،، انما هم مرشحون الى مناصب السفراء من قبل الكتل السياسية ابن اخ حامد المطلك، وابن مشعان الجبوري، واخوة كل من احمد المساري ومحمد الغبان وهشام السهيل.. فضلا عن نائبات لا يعتقدن باهمية الجيش العراقي، واخريات لا يعترفن بالولاء لبلد اسمه العراق ونواب حاليون وسابقون، عليهم مؤشرات وبالاضافة الى مسؤولين سابقين من بينهم، ضياء الاسدي وفاضل الشويلي ومدير هيئة استثمار الديوانية السابق واخرون من كتل مختلفة كلهم ضمن هذه القوائم.الامر ليس جديداً على آليات اختيار من يشغل هكذا مناصب حساسة ومهمة، إذ يرجع برلمانيون ذلك الى ما يعرف بسياسة التوافق التي قالوا انها سر ديمومة هذه المحاصصةوثائق تكشف اسماء مرشحي الكتل لمناصب "سفراء" بينهم نواب وأقاربهم.. وسط دعوات لانهاء المحاصصة واعتماد الكفاءة بدلا عنهاكشفت وثائق حصلت عليها السومرية عن اسماء ستة وثمانين مرشحا لمناصب السفراء في وزارة الخارجية، وأظهرت الوثائق المسربة اسماء نواب سابقين و ابناء سياسيين بارزين و اخوة لهم فضلا عن اقاربهم مرشحين لمناصب سفراء العراق في مختلف دول العالم، وهو ما لاقى استهجان الشارع وبعض البرلمانيين.هذه القوائم، لا تحمل اسماء موظفين اعتياديين، او درجات خاصة،، انما هم مرشحون الى مناصب السفراء من قبل الكتل السياسية ابن اخ حامد المطلك، وابن مشعان الجبوري، واخوة كل من احمد المساري ومحمد الغبان وهشام السهيل.. فضلا عن نائبات لا يعتقدن باهمية الجيش العراقي، واخريات لا يعترفن بالولاء لبلد اسمه العراق ونواب حاليون وسابقون، عليهم مؤشرات وبالاضافة الى مسؤولين سابقين من بينهم، ضياء الاسدي وفاضل الشويلي ومدير هيئة استثمار الديوانية السابق واخرون من كتل مختلفة كلهم ضمن هذه القوائم.الامر ليس جديداً على آليات اختيار من يشغل هكذا مناصب حساسة ومهمة، إذ يرجع برلمانيون ذلك الى ما يعرف بسياسة التوافق التي قالوا انها سر ديمومة هذه المحاصصة