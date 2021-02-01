الصحة تسجل 984 اصابة جديدة بفيروس كورونا

اعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، عن الموقف الوبائي اليومي لجائحة كورونا المستجد في العراق، مشيرة إلى تسجيل 984 إصابة جديدة، و 1255 حالة شفاء، و10 وفيات بالفيروس.