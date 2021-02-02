شمول ذوي المهن الصحية والتقنية بمخصصات الخطورة (وثيقة)



اعلنت وزارة الصحة الموافقة على شمول ذوي المهن الصحية والتقنية والساندة بمخصصات الخطورة.





وبحسب وثيقة رسمية اطلعت عليها "السومرية نيوز" فقد تم شمول طلبة الدراسات الاولية والعليا بمخصصات الخطورة اسوة بملاكات التمريض والقبالة.