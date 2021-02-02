الرافدين: اكثر من 24 الف حساب لايداع أموال المواطنين في عام 2020

وذكر المكتب الإعلامي للمصرف في بيان تلقته السومرية نيوز، أن "عدد الحسابات الجارية التي تم فتحها للمواطنين وفئات اخرى في العام الماضي وصلت الى 3005 حسابا في حين بلغ عدد حسابات التوفير للمواطنين الى 21422 حسابا".وأضاف أن "المصرف مستمر في فتح الحسابات للمواطنين الراغبين في ايداع اموالهم في المصرف والحصول على الفوائد وفق شروط وضوابط وضعت وبامكان زبائن المصرف زيارة فروعه في بغداد والمحافظات للاطلاع عليها".