التجارة: سنسرع في عقود شراء المواد الغذائية لتلبية حاجة المواطنين

وقال المتحدث باسم الوزارة محمد حنون في تصريحات تابعتها السومرية نيوز، إن "وزارة التجارة وبالتنسيق مع وزارة الداخلية وجهاز الامن الوطني تابعت حركة السوق منذ ارتفاع سعر الدولار".وأضاف حنون أن "وزارة التجارة معنية بالسياسة التجارية من خلال اصدار إجازات الاستيراد للتجار ورجال الأعمال والموردين، فضلا عن آليات لدعم المصدرين للمواد التي تصدر من العراق الى العالم".وتابع: "أننا معنيون بدراسة السوق المحلية، ومتابعة اسعار المواد الغذائية الداخلة ضمن نظام البطاقة التموينية مثل السكر والطحين والرز وزيت الطعام ودراسة السوق المحلية منذ بداية العام الجديد"، مشيراً إلى أن "هناك صندوقاً لدعم التصدير يقدم للمصدرين العراقيين مساعدات مالية أو قروضاً".واوضح: "أننا سنسرع في العقود لشراء الرز والسكر وزيت الطعام والطحين لتجهيز المواطنين، بهدف ضخ كميات كبيرة من هذه المواد الغذائية تلبي حاجة المواطنين".