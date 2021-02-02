مؤشر اصابات كورونا يعاود الارتفاع في ذي قار

وقال مصدر طبي في حديث للسومرية نيوز، ان "نتائج التحليل المختبري أثبتت تسجيل 47 اصابة جديدة بفيروس كورونا، فيما سجلت الفحوصات المختبرية تحسن حالة 13 مصابا بالفيروس في المحافظة خلال الـ24 ساعة الماضية".واشار المصدر الى ان "عدد الفحوصات التي اجريت في المحافظة 1222 فحصاً لأشخاص مشتبه باصابتهم بالفيروس"، مبينا ان "هذه الإصابات توزعت بين اقضية ونواحي المحافظة".وارتفع المجموع التراكمي للإصابات الى 24235 حالة منذ ظهور الوباء، فيما بلغ عدد حالات الشفاء الكلي في المحافظة 23124 حالة شفاء منذ ظهور الوباء.