Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
كورونا في العراق
سياسة
أمن
محليات
اقتصاد
خاص السومرية
دوليات
رياضة
علم وعالم
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
للنساء فقط
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
رمضان 2020
لقطات
مجتمع
منوعات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
كورونا في العراق
أمن
سياسة
محليات
اقتصاد
خاص السومرية
دوليات
رياضة
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
الزراعة: التمور العراقية ستدخل الأسواق العالمية
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv.
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
اعلان

التربية تعلن اجراءات امتحانات نصف السنة

محليات

2021-02-02 | 05:11
التربية تعلن اجراءات امتحانات نصف السنة
11,266 مشاهدة

اعلنت وزارة التربية، اليوم الثلاثاء، عن اجراءات امتحانات نصف السنة وآلية وضع الاسئلة.

وقال المتحدث باسم الوزارة حيدر فاروق في تصريحات تابعتها السومرية نيوز، ان "آلية وضع اسئلة امتحانات نصف السنة ستكون من مدرس المادة مثل كل سنة، مع مراعاة تكييف المناهج الدراسية التي اعدتها المديرية العامة للمناهج".

واضاف ان "الامتحانات ستجرى داخل المدارس مع وضع اجراءات الوقاية"، مشيرا الى ان "الخيارات تركت لإدارة المدارس لوضع جداول الامتحانات بحسب ظروف كل مدرسة".

وتابع فاروق ان "امتحانات نصف السنة هي الاختبار إلى ما وصل اليه الطلاب في المادة الدراسية"، لافتا الى ان "امتحانات الصفوف الاربعة الاولى من مرحلة الابتدائية ستكون شفوية بينما مرحلتا الخامس والسادس ابتدائي ستكونان تحريريتان"، مؤكداً ان "وزارة التربية اعطت مرونة في هذا الموضوع".

واعلنت وزارة التربية، يوم امس الاثنين، عن تحديد الـ20 من شهر شباط الحالي موعداً جديداً لبدء امتحانات نصف السنة للدراستين الابتدائية والثانوية.

» انضم إلى "قناة السومرية" على يوتيوب الآن، أنقر هنا
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق
Messenger
telegram
آخر الاخبار
07:33 | 2021-02-02 07:33
07:20 | 2021-02-02 07:20
07:10 | 2021-02-02 07:10
المزيد
اعلان
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
سومر أف أم مباشرة على الهواء
اعلان
ابتكروا طريقة غريبة لنقلها.. اعتقال متعاطين للمخدرات شرقي بغداد
20%
11:49 | 2021-01-31
ابتكروا طريقة غريبة لنقلها.. اعتقال متعاطين للمخدرات شرقي بغداد
11:49 | 2021-01-31
الرافدين يباشر باطلاق السلف بدءاً من الاسبوع المقبل
19.4%
03:02 | 2021-02-01
الرافدين يباشر باطلاق السلف بدءاً من الاسبوع المقبل
03:02 | 2021-02-01
بايدن يفاجئ الامارات بقرار جديد
17.64%
02:43 | 2021-02-02
بايدن يفاجئ الامارات بقرار جديد
02:43 | 2021-02-02
المالية البرلمانية: لا تعيينات في موازنة 2021
15.61%
13:00 | 2021-01-31
المالية البرلمانية: لا تعيينات في موازنة 2021
13:00 | 2021-01-31
التربية تحدد الـ20 من شباط الحالي موعداً جديداً لبدء امتحانات الدراسة الابتدائية
14.46%
07:40 | 2021-02-01
التربية تحدد الـ20 من شباط الحالي موعداً جديداً لبدء امتحانات الدراسة الابتدائية
07:40 | 2021-02-01
بهدف تخفيف الازمة.. البنك المركزي يعلن عن مبادرة جديدة لقروض الاسكان
12.89%
03:51 | 2021-02-01
بهدف تخفيف الازمة.. البنك المركزي يعلن عن مبادرة جديدة لقروض الاسكان
03:51 | 2021-02-01
المزيد
كلا
كلا
نعم
نعم
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
رمضان 2020
لقطات
السومرية نيوز
كورونا في العراق
أمن
سياسة
محليات
اقتصاد
خاص السومرية
دوليات
رياضة
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
من نحن
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Apple
Playstore
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.