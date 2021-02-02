قروض تصل لـ100 مليون في ذي قار

وقال المسؤول للسومرية نيوز انه "ضمن مبادرة البنك المركزي العراقي لدعم المصارف التخصصية وتخفيف ازمة السكن في ذي قار قرر الغاء الالية القديمة وهي بناء وحدة سكنية بثلاث مراحل".واضاف ان "القرض لا يزيد عن 100 مليون دينار لشراء وحدات سكنية في المحافظة بمساحة لا تقل عن 100 متر مربع ، وستكون هذه القروض بفائدة سنوية متناقصة نسبتها 2% من قيمة القرض وبمدة سداد لا تتجاوز 20 سنة".وبين "ستشكل لجان من قبل المصرف العقاري لتقييم شراء الوحدة السكنية بعقد يسجل في العقاري بعدها يتم دفع المبلغ وسيكون استحقاق حسب التقييم".