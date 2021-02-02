صحة البصرة تعلق على اصدار شهادة وفاة لرضيعة وهي على قيد الحياة

وقالت الدائرة في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، أن "وسائل التواصل الاجتماعي تناولت مقطع فيديو لشخص يتحدث عن تسليم طفلته بعد ولادتها من قبل صالة الولادة في مستشفى الموانئ التعليمي على انها متوفية، بعد ذلك ثبت انها لا تزال على قيد الحياة وتم اسعافها في مستشفى الفيحاء التعليمي".واضاف البيان أن "المدير العام اوعز بصورة عاجلة بفتح مجلس تحقيق بالموضوع، ودعوة والد الطفلة لمراجعة قسم التفتيش لتدقيق الامر وتدوين وقت وتاريخ الحادثة، علما ان ادارة صحة البصرة لن تتهاون اتجاه الخلل الذي يصدر من منتسبيها اي كان وبالدرجة الاولى بما يتعلق بصحة المواطن وحياتهم".ويوم أمس، اظهر مقطع فيديو طفلة بإحدى مستشفيات البصرة، نُظمت لها شهادة وفاة، وعندما ذهب والدها الى تغسيلها اكتشف بانها ما تزال على قيد الحياة ليقوم باعدتها الى مركز صحي في الهارثة ويطالب بمحاسبة الطبيب.