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الرافدين ينشر ضوابط وتعليمات منح السلف

محليات

2021-02-02 | 08:15
الرافدين ينشر ضوابط وتعليمات منح السلف
11,883 مشاهدة

اعلن مصرف الرافدين، عن اصداره التعليمات الخاصة بعملية منح السلف الشخصية لموظفي الدولة.


ونشر المكتب الاعلامي للمصرف الضوابط الخاصة بالتسليف والمباشرة بإطلاق السلف الاسبوع المقبل عن طريق فروع المصرف المنتشرة في بغداد والمحافظات.

واشار المكتب الى ان "الالية الجديدة تكون من خلال تنصيب برنامج جديد يواكب الحداثة والتكنولوجيا والتطور وسيتم تنصيبه في فروع المصرف للحصول على السلفة المشار اليها ووفق الشروط الاتية:


- يشترط بطالب السلفة الحصول عليها ان تكون لديه خدمة لا تقل عن سنة ( تم تثبيت تعيينه )
- يكون مبلغ السلفة 5 ملايين دينار لشريحة موظفي الدولة الذين تتراوح رواتبهم الاسمية + المخصصات الثابتة من ( 500,000 ) دينار فما دون
- يكون مبلغ السلفة ( 10 ) مليون دينار لشريحة موظفي الدولة الذين تتراوح رواتبهم الاسمية + المخصصات الثابتة اكثر من ( 500,000 ) دينار
- مدة السلفة 6 سنوات تسدد باقساط متساوية شهريا
- يشترط عدم تجاوز الاستقطاعات الشهرية للسلفة مع الالتزامات الاخرى بذمة المستلف عن ( 50 بالمئة ) من راتبه الكلي
- يقدم المستلف كفيل ضامن ( موظف مدني من دوائر الدولة وعلى الملاك الدائم من الذين لا تقل خدمتهم عن سنة واحدة على الاقل ولا تقبل الكفالات المتقابلة على ان لا تتجاوز مجموع الاستقطاعات عن ( 50 بالمئة ) من راتب الكفيل الكلي ويستثنى من تقديم الكفيل الموظفين الموطنة رواتبهم لدى مصرفنا حصرا
- التأمين على حياة المستلف لدى احدى شركات التأمين الحكومية عن طريق ابرام عقد مع الشركة من قبل ادارة المصرف
- في حال وجود سلفة سابقة يتم اجراء التسوية القيدية او النقدية قبل صرف السلفة ويصرف المبلغ المتبقي".
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النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
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