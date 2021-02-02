الصحة تعلن إخلاء وجبة جديدة من الحالات المعقدة لخارج العراق

اعلنت وزارة الصحة، الثلاثاء، عن إخلاء وجبة جديدة من الحالات المعقدة لخارج العراق.

وقالت الصحة في بيان مقتضب، إنه "تم إخلاء وجبة جديدة من مرضى الحالات المعقدة للعلاج خارج العراق"، من دون ذكر المزيد من التفاصيل.