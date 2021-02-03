الصحة تحدد موعد وصول لقاحي "سينو فارم" و"أسترازينيكا" الى العراق

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة سيف البدر في تصريحات تابعتها السومرية نيوز، إن "الفئات التي حُددت من قبل منظمة الصحة العالمية لتلقي اللقاح الخاص بفيروس كورونا في الوقت الحالي هم الأشخاص فوق سن الـ 50 عاماً ومنتسبو الأجهزة الأمنية ووزارة الصحة والإعلاميين والمصابين بأمراض مزمنة"، لافتاً إلى أن "الرياضيين لم يتم إدراجهم من قبل الصحة العالمية ضمن الفئات المشمولة في الوجبة الأولى على أمل أن يتم إدراجهم في الوجبات اللاحقة".البدر اضاف أن "وزارة الصحة اعتمدت ثلاثة لقاحات لفيروس كورونا وهي فايزر، وأسترازينيكا، وسينو فارم الصيني "، مؤكداً أن "الوجبة الأولى من لقاح سينو فارم وأسترازينيكا ستصل نهاية الشهر الحالي ليتم توزيعها حسب توجيهات الصحة العالمية ووزارة الصحة".