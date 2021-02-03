وزير الصحة: إعادة العمل بحظر التجوال يعتمد على الموقف الوبائي

وقال التميمي في مؤتمر صحفي عقده في مبنى الوزارة، إن "الإصابات بفيروس كورونا بدأت الارتفاع خلال الأسبوعين الأخيرين، حيث وصلت أمس إلى نسبة 2.5 من عدد الفحوص".وأضاف: "نحذر من ازدياد حالات الإصابات والوفيات بسبب عدم الإلتزام بالتعليمات الوقائية"، لافتاً إلى أن "هناك إمكانية لإعادة فرض حظر التجوال والحجر الصحي في حال استمرار ارتفاع الإصابات".وأشار وزير الصحة إلى، أنه "تم التوجيه باتخاذ الإجراءات القانونية بحق المؤسسات التربوية والتعليمية التي لا تلتزم بالدوام يوماً واحداً للمدارس ويومين للجامعات".وتوعد التميمي بـ"اتخاذ إجراءات قانونية ضد كل من يقيم التجمعات ويخالف شروط الوقاية من فيروس كورونا في عموم البلاد".وبشأن استيراد اللقاح، أكد وزير الصحة، أن "الطائرات الخاصة باستيراد اللقاحات جاهزة لجلبه نهاية الشهر الحالي إلى العراق".