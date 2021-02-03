صحة ذي قار تطالب التربية باعتماد التعليم الالكتروني

وقال مدير قسم الصحة العامة في ذي قار الدكتور حسين رياض للسومرية نيوز، ان "فرق دائرة الصحة المعنية بفحص التلاميذ تمكنت من اجراء فحوصات مستمرة والتاكد من وجود اصابات بكورونا"، مشيراً الى "العمل على غلق المدارس التي فيها اصابات".واضاف، ان "عدد الطلبة المصابين منذ بداية الدوام الرسمي الى اليوم 110 طالب من اصل 130 الف طالب تم فحصهم في عموم مدارس المحافظة، فيما سجل عدد الكوادر التدريسية المصابة بـ 40 تدريسي منذ بداية الدوام الرسمي".وتابع ان "عدد المدارس والشُعب الدراسية التي تم اغلاقها بلغت 51 شعبةً منذ بداية العام الدراسي، اذا يتم اغلاقها لأسبوعين ويعاد فحص التلاميذ للتأكد من سلامتهم واعادة فتح الشعبة من جديد امام الطلبة".واوضح ان "هذه الارقام تعد مؤشرا خطيرا ويكون مصدر لانتقال الفيروس وفق المعطيات التي احصيت من قبل دائرة صحة ذي قار لمدارس المحافظة"، مطالبا التربية باعتماد التعليم الالكتروني خصوصا هذه الفترة".