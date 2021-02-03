التجارة تعلن موعد توزيع أرز العنبر في البطاقة التموينية

وذكرت الوزارة، في بيان تلقته السومرية نيوز، أن "سايلو الشامية في محافظة النجف التابع للشركة العامة لتجارة الحبوب استقبل اربع شاحنات محملة بالرز المحلي الذي تم تصنيعه في احد المجارش الاهلية".وأضاف البيان، أن "المتوقع خلال الايام المقبلة استلام كميات جديدة من مادة الرز العنبر العراقي لعدد كبير من المجارش الاهلية وتوزيعها كخطوة اولى في محافظة الديوانية ثم التوسع في جميع محافظات البلاد".وأشارت الى أن "مخازن الرز في الشامية استقبلت اول كميات الرز المحلي المنتج من الشلب المسوق لمخازن الشركة هذا العام".وتابعت ان "المجارش الحكومية في ميسان والنجف قد انتجت كميات اخرى من مادة رز العنبر في إطار حملة الوزارة توزيع الرز على المواطنين خلال هذا الشهر".وأكدت الوزارة، أن "اللجان الفنية تواصل المتابعة الميدانية للكشف عن المجارش الاهلية التي تقدمت بالطلبات للتعاقد على تصنيع الرز لهذا العام".وكان وزير التجارة علاء الجبوري قد وجه بأستنفار كافة الامكانات لانجاح عملية استلام الرز من المجارش وتوزيعة بشكل مباشر على المواطنين من خلال وجبة جديدة تشمل جميع محافظات البلاد تبدأ بالمحافظات الشلبية المنتجة.