العثور على احد الصيادين المفقودين نتيجة العاصفة في النجف

وقال المكتب الاعلامي لمحافظ النجف الاشرف في بيان تلقته السومرية نيوز، انه "تم العثور على احد المفقودين الصيادين نتيجة العاصفة قبل ايام داخل منخفض بحر النجف مفارقا الحياة".وقدم المحافظ وفقاً للبيان، شكره الى "الدفاع المدني وقيادة شرطة المحافظة ورئيس الوحدة الادارية لناحية النور وطيران الجيش وجميع الغواصين وشرطة النفط في منخفض بحر النجف".واضاف البيان ان "البحث جاري وبكل قوة عن الشخص المفقود الثاني".