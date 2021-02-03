17 مدرسة تسجل اصابات بفيروس كورونا في النجف

أعلنت دائرة صحة النجف، اليوم الأربعاء، تسجيل إصابات بفيروس كورونا المستجد في 17 مدرسة بالمحافظة.





الدائرة قالت في بيان مقتضب، إنها "سجلت إصابة 32 طالباً و5 من الملاكات التربوية بفيروس كورونا في 17 مدرسة بالمحافظة".

