عداد الإصابات يواصل الارتفاع.. الصحة تعلن الموقف الوبائي لكورونا

أعلنت وزارة الصحة اليوم الأربعاء، الموقف الوبائي الخاص بجائحة كورونا في عموم العراق، مشيرة إلى تسجيل 1317 إصابة جديدة، و 1275 حالة شفاء، و 11 وفاة بالفيروس.