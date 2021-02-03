إقليم كردستان يفتح أبواب مدارسه بدءاً من السبت المقبل

قررت اللجنة العليا لمواجهة كورونا في إقليم كردستان العراق، الأربعاء، فتح أبواب المدارس في الإقليم بدءاً من يوم السبت المقبل.



وقالت اللجنة في بيان حصلت السومرية نيوز على نسخة منه، إنها " قررت بعد تقييم الوضع الصحي والاطلاع على تقرير وخطة وزارة التربية إضافة الى تقديرات الصحة فتح أبواب المدارس يوم السبت المقبل".

وأضاف، أن "اللجنة قررت عقد اجتماع لاحق يوم 23 شباط لتقييم ومراجعة الخطة وفي حال نجاح عودة الدراسة صحيا فإن الدراسة تمض لنهاية العام وفي حال ارتفاع الاصابات من الممكن تحويل الدوام إلى الجزئي أو الإغلاق العام".

وأشار البيان إلى أن "الدوام سيكون بالتناوب 3 أيام في الاسبوع"، ملزماً "المدارس الحكومية والأهلية بدوام التناوب".