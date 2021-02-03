اعتقال عصابة مخدرات شمال شرقي بغداد

تمكن جهاز الأمن الوطني، اليوم الأربعاء، من القبض على عصابة مخدرات، شمال شرقي العاصمة بغداد.



وقال الجهاز في بيان حصلت السومرية نيوز على نسخة منه، إنه "بناءً على معلومات استخبارية ومتابعة ميدانية؛ تمكن جهاز الامن الوطني في بغداد من القاء القبض وفق اوامر قضائية على احد تجار المخدرات وبحوزته (نصف كغم) من مادة الكرستال بكمين محكم شمال شرقي العاصمة؛ وبدلالته جرى اعتقال جميع افراد العصابة البالغ عددهم خمسة اشخاص".

وأوضح البيان، أن "المعتقل اعترف بوجود وكر خاص بالعصابة وسط بغداد؛ اذ تمت مداهمته ومصادرة (كغم واحد) من الكرستال وكميات من مادتي (الحشيشة والمرجوانا) مع ادوات تعاطي وميزان الكتروني".

وأضاف، أنه "تم تدوين اقوالهم اصوليا وتسليمهم مع المضبوطات الى الجهات القانونية المختصة لاتخاذ الاجراءات اللازمة بحقهم".