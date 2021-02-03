مصرع شخص وإصابة اثنين آخرين بحادث سير في المثنى

وقالت المديرية في بيان حصلت عليه السومرية نيوز، إن "فرقها تمكنت من التدخل وانقاذ شخصين بعد انقلاب شاحنة تريلة وسقوطها في مشروع بزل في منطقة الرميثة بمحافظة المثنى، وذلك بعد تعرضها لحادث اصطدام مع درجة نارية ادى الى وفاة سائق الدراجة على الفور".واضاف البيان أن "فرق انقاذ الدفاع المدني لجأت الى استخدام اجهزة القطع والفصل الهيدروليكية لقطع حطام المركبة الحمل، واخراج المصابين وتأمين نقلهم الى المستشفى القريب لتلقي العلاج اللازم، فيما انتشلت جثة سائق الدراجة".