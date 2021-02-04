التربية: لم نقرر اغلاق المدارس بسبب كورونا

وقال المتحدث باسم الوزارة حيدر فاروق في تصريحات للوكالة الرسمية، تابعتها السومرية نيوز، إن "الكثير من المدارس أعلنت عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن جداول الامتحانات والتي قد تكون أسبوعاً واحداً وهذا لا يكفي حيث أن المدة الزمنية للامتحانات هي ضعف المدة التي كانت تعطى سابقاً للدراسة الابتدائية"، لافتاً إلى أن "هناك ضوابط وقواعد ودراسات على اثرها يوضع الجدول ولا يتوقع الطالب او المدرس او المجتمع ان الجداول او المواعيد توضع من دون دراسة".وأضاف أن "الكثير من المعوقات التي تتداخل مع مواعيد الجدول، فضلاً عن وجود أمور قسرية جعلت من التأجيل واجباً وهي الظروف الاستثنائية".وتابع ان "الوزارة لم تقرر اغلاق المدارس بسبب كورونا انما وضعت الية لتقسيم الصفوف على ان لا يتجاوز عدد الصف الوحد 20 طالبا وبحسب المساحة"، مبينا انه "في حال سجلت اصابة في صف معين يتم اغلاقه ولن يشمل الاغلاق المدرسة باكملها".وبين ان "الوزارة لم تغلق اي مدرسة وان غلقت بعضها يعود الى مخالفتها الى عدد ايام الدوام الرسمي".