التعليم تعلن نتائج قبول طلبة الدور الثالث من "ذوي الشهداء"

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة حيدر العبودي في بيان ورد للسومرية نيوز، إن "عدد المقبولين ضمن فئة ذوي ضحايا العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية (368) طالبا فيما تم قبول (15) طالبا ضمن فئة ذوي شهداء الحشد الشعبي، وبلغ عدد المقبولين ضمن فئة ذوي شهداء جرائم حزب البعث المنحل (113) طالبا".وأضاف البيان أنه "يمكن الاطلاع على نتائج وأسماء المقبولين في بوابة الدراسات والتخطيط والمتابعة: (www.dirasat-gate.org)".