مصرف الرشيد يصدر تعليماته الخاصة بمنح سلفة للضباط غير الموطنة رواتبهم



اعلن مصرف الرشيد، اليوم الخميس، عن قراره بمنح ضباط وزارتي (الداخلية والدفاع ) والأمن الوطني سلف شخصية.



واوضح المكتب الأعلامي للمصرف في بيان تلقته السومرية نيوز، أن "السلفة ستمنح من دون شرط التوطين على أن يقدم طالب السلفة تعهد خطي بتوطين راتبه لدى مصرفنا (حصرا) مستقبلا".



وأضاف البيان أن "مبلغ السلفة حدد بثلاث مستويات (١٠/٨/٥) ملايين وحسب حدود صافي الراتب على ان لا يتجاوز مبلغي القسط والفائدة الشهري لهذه السلفة بنسبة (٥٠٪) من صافي الراتب وتحتسب بطريقة القسط الثابت وأكد أنه سيتم نشر شروط المنح والتسديد لاحقآ".