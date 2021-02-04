حملة لحث الجمهور العراقي على زراعة شجرة ألبيزيا (صور)

في بادرة مجتمعية متميزة وبجهود ذاتية، وبخطوات جدية وإيجابية نابعة من صميم العلوم البيئية لمحاربة ارتفاع درجات الحرارة المرتفعة في مدينة بغداد انطلقت حملة لزراعة شجرة (ألبيزيا) ذات الفاعلية العالية على تلطيف الجو في الصيف كوننا مقبلون على فصل الصيف.ورفعت الحملة شعار #لهواءعذبنزرع_ألبيزيا، وتمتاز هذه الشجرة بقدرتها على ترطيب الأجواء وتقليل الحرارة.كما ان هذه الشجرة استخدمت كمهدئ خفيف حيث يخفف بسرعة مشاعر التوتر والقلق، لأولئك الذين يعانون من هرمونات التوتر المزمن في الجسم، يمكن البيزيا مساعدتهم في العثور على بعض السلام والهدوء في عقولهم والاسترخاء في نهاية المطاف.وتضمنت الحملة توزيع مطويات وبوسترات للتعريف بأهمية الحملة.من جانبها، قالت استاذ المادة والمشرف على الحملة، المساعد استاذ دكتورة ريا قحطان، إنه "تم اختيار موضوع الحملة بعد مداولات مطولة وعرض الكثير من الموضوعات التي تخص المجتمع العراقي، ومن ثم تم وقع الاختيار على موضوع لحث الجمهور العراقي على زراعة نوع من الأشجار وهي (ألبيزيا) المنتشرة بشكل كبير في مجمع الجادرية التي لها فوائد كبيرة على البيئة العراقية ومنافعها كثيرة".وأضافت: "بعد اختيار موضوع الحملة تم توزيع المهام على الطلبة وعددهم 21 طالبا"، مبينة بالقول: "وتطلبت الحملة من اعضائها قراءة الكثير عنها وسؤال خبراء الزراعة العراقيين والإطلاع عنها في المصادر المتاحة، وبعدها تولينا المهمة باختصار هذه المعلومات ووضعها في منشورات الحملة وتم تنفيذها".وأشارت قحطان، إلى أنه "تم إطلاق حسابات خاصة بالحملة على مواقع التواصل الاجتماعي في الفيسبوك والانستغرام، وتم اختيار هذه المواقع كونها الأكثر شيوعا واستخداما من قبل الجمهوري العراقي".