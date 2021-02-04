هيئة التقاعد تعلن صرف رواتب المتقاعدين (العسكري والمدني)

وذكرت الهيئة في بيان تلقته السومرية نيوز، أن "هيأة التقاعد الوطنية تعلن صرف رواتب المتقاعدين العسكري والمدني لشهر شباط 2021 وعِبرَ منافد الدفع الألكتروني وبدون أي استقطاعات على الرواتب التقاعدية".واضافت أن "ما يُشاع في مواقع التواصل الأجتماعي من تنفيذ أستقطاع على رواتب المتقاعدين غيـر صـحيـح قدر تعلق الأمر بهيأة التقاعد الوطنية".وبينت الهيئة أن "الأستقطاع تم لفئة معينة من المتقاعدين المستلفين لدى مصرف الرافدين الأدارة العامة سهواً ( خطأ فني ) وسيتم استرداد المبالغ المستقطعة من قبل مصرف الـرافـدين خلال الأسبوع القادم وبدون مراجعة المتقاعد لذا اقتضى التـنـويـه".