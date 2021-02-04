اهالي كربلاء يناشدون المحافظ: نعاني من نقص المستلزمات الصحية

وقال الاهالي للسومرية نيوز: "نناشد محافظ كربلاء المقدسة ومدير عام صحة كربلاء بانه يوجد مبنى يحمل عنوان المركز الصحي في ناحية الخيرات وهو المركز النموذجي الوحيد في الناحية لكن من الناحية العملية ليس نموذجي اطلاقا للأسباب التالية: يتواجد طبيب واحد فقط (الثاني مجاز) ولا يتناسب وجود طبيب مع الإعداد والكثافة السكانية في الناحية مثلا اليوم أثناء مراجعة المركز يوجد حوالي ٧٠ مراجع ومراجعة واغلبهم كبار السن وشيبة اذ لا يوجد كراسي انتظار وطبيب واحد يتنقل بين الطوارئ وفحص المراجعين!!".واضافوا: "لا يوجد اخصائيين خصوصا في الباطنية والمفاصل والعيون وغيرها مما يجبر الناس مراجعة مستشفى الجمعية في قضاء الهندية التي تعاني هي الأخرى من الازدحام الشديد اذ يحتاج المريض حوالي ٣ ساعات ليصله الدور!!، فضلا عن نقص بعض الادوية والمستلزمات والاجهزة الطبية الضرورية".وتابعوا بالقول: "يجب ان يعلم السادة المسؤولين ان هذا المركز مهم بالنسبة لأهالي الناحية كونه المركز الوحيد من جانب ومن جانب اخر اغلب الناس بسطاء من حيث الحالة المادية لا يمكنهم مراجعة العيادات الخاصة وايضا بعد مستشفى الجمعية عن الناحية".واوضحوا ان "المركز يعاني من الإهمال بشكل كبير اذا لم تتمكنوا من الاهتمام به وتفعيله ليكون بخدمة اهالي الناحية باعتقادي اغلاقه افضل بكثير من وجوده بهذا المستوى!! مع التقدير".