الصحة تسجل 1150 اصابة جديدة بفيروس كورونا

اعلنت وزارة الصحة والبيئة، عن الموقف الوبائي الخاص بفيروس كورونا لليوم الخميس.



وسجلت الوزارة 1150 اصابة جديدة بفيروس كورونا، فيما سجلت 1090 حالة شفاء و12 حالة وفاة.