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الصحة تسجل 1150 اصابة جديدة بفيروس كورونا
محليات
2021-02-04 | 07:26
7,242 مشاهدة
اعلنت وزارة الصحة والبيئة، عن الموقف الوبائي الخاص بفيروس كورونا لليوم الخميس.
وسجلت الوزارة 1150 اصابة جديدة بفيروس كورونا، فيما سجلت 1090 حالة شفاء و12 حالة وفاة.
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