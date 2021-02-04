صحة الكرخ تعيد افتتاح استشارية مستشفى الفرات العام

وقال الحجامي في بيان تلقته السومرية نيوز، إن "مستشفى الفرات العام خصص أول مكان لعزل الطلبة العراقيين والوافدين القادمين من مدينة يوهان الصينية بعد انتشار فايروس كورونا مطلع العام الماضي 2020 ومن ثمَّ خصص للمصابين بالمرض"، مبينة أنه "استناداً لتوجيهات السيّد وزير الصحة المحترم، تم إعادة فتح استشارية جديدة في المستشفى وستقوم بإستقبال كافى المرضى والمراجعين ابتداءً من السبت المقبل".وأضاف أن "الايام المقبلة سيتم اعادة العمل بردهة الطوارئ وتالاقسام الاخرى في المستشفى حال انتهاء من اعمال التأهيل والتطوير وتوفير الاجهزة الطبية"، مؤكداً أن "مستشفى الفرات العام كان له الدور المميز والفعال من خلال الإدارة وملاكاته الطبية والصحية والساندة، منذ بدء جائحة كورونا وكانت واضحة بشفاء الكثير من مرضى كورونا".ودعا مدير عام صحة الكرخ "المواطنين والمرضى إلى مراجعة المستشفى بعد فتح أبوابه من أجل الاستشارة المرضية مع ضرورة الالتزام بالإجراءات الصحية الوقائية".