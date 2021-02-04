الزراعة توجه بصرف الدفعة الرابعة من مستحقات مسوقي الحنطة

وقالت الوزارة في بيان حصلت عليه السومرية نيوز، إن "وزيرها وجه بصرف الدفعة الرابعة من مستحقات مسوقي بذور الحنطة للموسم الزراعي ٢٠١٩- ٢٠٢٠، وذلك من خلال شركة مابين النهرين العامة للبذور، وحسب اسبقية التسويق ومن الرصيد النقدي للشركة".واهابت الوزارة، بحسب البيان، بالمسوقين لبذور الحنطة للموسم الزراعي ٢٠١٩ - ٢٠٢٠ مراجعة مواقع تنقية وتعفير البذور لاستلام مستحقاتهم المالية.