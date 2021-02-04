الصحة تكشف حقيقة إعادة فرض حظر التجوال

كشفت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الخميس، حقيقة إعادة فرض حظر التجوال بسبب اصابات فايروس كورونا.



وقالت الوزارة في بيان حصلت السومرية نيوز على نسخة منه، إنها تنفي "ما ورد في احد الكتب المزورة وغير الصادرة عنها بما يخص حظر التجوال"، مؤكدة ان "كافة القرارت الخاصة بجائحة كورونا تصدر عن اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية وببيانات رسمية تنشر فقط من خلال الوسائل المعتمدة".

وتوعدت الوزارة، بـ"اتخاذ الاجراءات القانونية ضد كل من تسول له نفسه ببث الشائعات ونشر الكتب المزورة والتي تضلل الرأي العام وتخل بالامن الصحي للبلد".