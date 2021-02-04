اعتقال سبعة أشخاص قاموا بأعمال نبش وتخريب لمقبرة أثرية في الأنبار

أفاد مصدر أمني، اليوم الخميس، باعتقال سبعة أشخاص يقومون بنبش وتخريب مقبرة النعيمية الأثرية في محافظة الانبار.



وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إنه "بعد ورود معلومات بوجود مجموعة من الاشخاص يقومون باعمال نبش وتخريب على احدى المقابر الاثرية في منطقة النعيمية التي تعود للعهد الفرثي قبل الاسلام بـ 200 عام وهي من الاثار والمواقع المثبتة لدى وزارة الثقافة والسياحة والاثار وبمتابعة شخصية من قبل مدير مدير الشعبة فق10 وبالتعاون مع اس ف3 ل40 تم تشكيل قوة على الفور والانتقال الى الموقع".

وأشار المصدر إلى "القاء القبض على جميع المتهمين وعددهم سبعة وتم اتخاذ كافة الاجراءات الاصولية بحقهم وفق القانون واحالتهم الى الجهات المختصة".