الرافدين يصدر بياناً بشأن منح السلف للموظفين

المصرف قال في بيان، تلقته السومرية نيوز، ان "الموظفين الموطنة رواتبهم على مصرفنا ومن حاملي بطاقة "الماستر كارد" حيث تكون هذه البطاقة وحدها كفيله بمنحه السلفة".واضاف البيان ان "ما اشيع عن دعوة المصرف للموظفين بجلب كتاب تأييد استمرارية الخدمة من دائرته فهذا غير صحيح اطلاقا والمصرف ينفي ذلك وان هذا الاجراء يخص فقط الموظفين غير الموطنة رواتبهم على مصرفنا".وتابع ان "على الموظف حامل بطاقة الماستر استصحاب بطاقته فقط والتوجه للتقديم على السلفة عن طريق فروع المصرف في بغداد والمحافظات الاسبوع المقبل ومنح السلفة له في نفس يوم التقديم عليها".