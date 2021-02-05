حقيقة فرض حظر التجوال في نينوى

وذكرت الخلية في بيان أنه "لا يوجد اي قرارات لفرض حظر للتجوال كما اشيع على مواقع التواصل الاجتماعي"، مؤكدا ان "جميع القرارات تتخذ من قبل خلية الازمة في محافظة نينوى برئاسة المحافظ نجم الجبوري بناء على توصيات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية".واوصى البيان بالضرورة "القصوى للالتزام بالإجراءات الصحية الوقائية وخصوصا لبس الكمامات والابتعاد عن التجمعات البشرية والتعقيم".وفي بيان اخر قال المكتب الاعلامي للمحافظ مخاطبا السكان، "نود ان نعلمكم انه بناءً على التوجيهات الصادرة عن ديوان محافظة نينوى تقرر منع اقامة حفلات الاعراس والمناسبات الاخرى ومجالس العزاء في القاعات إعتباراً من اليوم الجمعة المصادف ٥ شباط ٢٠٢١ حرصا على مواطنينا من تفشي فيروس كورونا".