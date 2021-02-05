جلسة عاجلة لمناقشة الموقف الوبائي في النجف

الياسري ذكر في بيان تلقته السومرية نيوز، أن "التعاون والتعاضد أساس النجاح وتجاوز المشاكل والعقبات والأزمات وعشنا خلال السنوات الماضية الكثير من الازمات والمشاكل، على أنّ تعاونكم مع الحكومة المحلية وتكاتفكم في ما بينكم كان سر نجاحكم ونجاحنا وانتصارنا جميعا".وأضاف: "أنا أدعوكم في هذه المرحلة إلى أن يكون هناك تعاون لتطبيق الضوابط والقرارات والتعاون مع المؤسسة الصحية وكوادرها وفرقها الجوالة وخلية الازمة لمنع تزايد اعداد الاصابات بالفيروس والالتزام بلبس الكمامات والتباعد الاجتماعي في التجمعات والمولات لان هذا يصب في خدمتكم ويحافظ على سلامتكم وهي مهمة عندنا وغالية".وبين الياسري أن "الحكومة المحلية ستعقد جلسة عاجلة لخلية الازمة ومناقشة الموقف الوبائي بالمحافظة".