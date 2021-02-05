الصحة تسجل 1534 اصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الجمعة، عن تسجيل 1534 إصابة جديدة بفيروس كورونا.





وذكرت الوزارة في بيان تلقت السومرية نيوز، أنه "تم تسجيل 1188 حالات شفاء من فيروس كورونا، فضلاً عن تسجيل 12 حالة وفاة".

