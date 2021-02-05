هددوا 20 مواطناً.. الأمن الوطني يطيح بمبتزين في صلاح الدين

أعلن جهاز الأمن الوطني، اليوم الجمعة، عن إلقاء القبض على مبتزين اثنين بالجرم المشهود في محافظة صلاح الدين.

وقال الجهاز في بيان حصلت السومرية نيوز على نسخة منه، إنه "بناءاً على شكوى تقدم بها احد المواطنين اثر تعرضه للابتزاز الالكتروني على منصة فيسبوك تمكن جهاز الامن الوطني في صلاح الدين وبعد استحصال الموافقات القضائية وبدلالة المشتكي من القاء القبض على مبتزيّن اثنين وفق المادة (452)".

وأضاف البيان، أنه "تم تدوين اقوالهما اصولياً واعترفا بابتزازهم 20 شخصاً عبر منصة فيس بوك بإستدراج المراهقين عن طريقِ حساباتٍ بأسماءٍ وهمية"، مشيراً إلى "إحالتهم الى القضاء لأتخاذ الاجراءات العادلة بحقهم".