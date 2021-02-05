محام يعلن ترشحه لمنصب محافظ أربيل

أعلن المحامي أوميد بالاني ،اليوم الجمعة، ترشيح نفسه لمنصب محافظ أربيل خلفاً للمحافظ الراحل فرست صوفي الذي توفي جراء إصابته بفيروس كورونا.

وقال بالاني في بيان حصلت السومرية نيوز على نسخة منه، إنه "بعد فتح باب الترشح لمنصب محافظ أربيل، قدمت السيرة الذاتية والمستمسكات المطلوبة بهدف ممارسة حقي في الترشح لمنصب محافظة اربيل والمشاركة في هذه العملية الديمقراطية".

وأشار بالاني إلى "أنه محامٍ ومن سكنة أربيل لذلك فإن بإمكانه الترشح للمنصب، مضيفاً "أرى نفسي مناسباً لمنصب محافظ أربيل".

ويشغل المنصب حاليا وبالوكالة نائب رئيس المحافظ هيمن قادر بدلا من الراحل فرست صوفي.